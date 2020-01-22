В школе на Полтавщине умерла 14-летняя девочка из-за проблем с сердцем

22 января, 2020, 16:31

В одной из школ Кременчугского района школьница умерла в присутствии медиков

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 22 января, в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница", - говорится в сообщении.