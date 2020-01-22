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Espreso.tvОбществоВ школе на Полтавщине умерла 14-летняя девочка из-за проблем с сердцем

В школе на Полтавщине умерла 14-летняя девочка из-за проблем с сердцем

В одной из школ Кременчугского района школьница умерла в присутствии медиков

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 22 января, в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница", - говорится в сообщении.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Девочка училась в 8 классе и имела проблемы с сердцем.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

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