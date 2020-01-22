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Espreso.tvОбществоВ РФ госпитализировали женщину с подозрением на смертельный коронавирус из Китая

В РФ госпитализировали женщину с подозрением на смертельный коронавирус из Китая


фото: reuters
В российском Хабаровске госпитализировали женщину, которая может быть переносчиком опасного коронавируса из Китая

Об этом со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта передает Сибир.Реалии .

Как сообщается, женщина прибыла в РФ рейсом из китайского Харбина.

"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, из ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрений на смертельный коронавирус", - рассказали в администрации аэропорта.

При этом отмечается, что, предварительно, диагноз не подтвердился, "но это неточная информация".

Ранее к итайська власти подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали 9 человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где сначала в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

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