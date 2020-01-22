В РФ госпитализировали женщину с подозрением на смертельный коронавирус из Китая

22 января, 2020, 11:39

В российском Хабаровске госпитализировали женщину, которая может быть переносчиком опасного коронавируса из Китая

Об этом со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта передает Сибир.Реалии .

Как сообщается, женщина прибыла в РФ рейсом из китайского Харбина.

"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, из ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрений на смертельный коронавирус", - рассказали в администрации аэропорта.

При этом отмечается, что, предварительно, диагноз не подтвердился, "но это неточная информация".

Ранее к итайська власти подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали 9 человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где сначала в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.