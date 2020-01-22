В РФ госпитализировали женщину с подозрением на смертельный коронавирус из Китая
Об этом со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта передает Сибир.Реалии .
Как сообщается, женщина прибыла в РФ рейсом из китайского Харбина.
"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, из ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрений на смертельный коронавирус", - рассказали в администрации аэропорта.
При этом отмечается, что, предварительно, диагноз не подтвердился, "но это неточная информация".
Ранее к итайська власти подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали 9 человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где сначала в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.
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