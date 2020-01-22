В результате авиаударов авиации РФ в Сирии убиты 40 человек
22 января, 2020, 10:36
В результате авиаудара под руководством России во вторник на северо-западе Сирии погибли не менее 40 человек
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что в частности, в селе Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шестеро детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.
"Бог отомстит всем тиранам. В моей семье больше никого не осталось, все они умерли", - сказал 71-летний Абу Ясир, родственник семьи, уничтоженной в Кфар-Таал, в голосовом записи, отправленном Reuters.
Напомним, в результате авиаударов по провинции Идлиб 16 января, последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии, более десяти человек были убиты и еще 60 ранены.
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