В ОРДО руководителя "академии" задержали по обвинению в заказе убийства руководителей "министерства образования"
Об этом сообщает издание " Новости Донбасса ".
"Из-за служебные разногласия преступник решился на физическое устранение руководителей министерства образования ДНР", - сообщили террористы "ДНР".
Псевдоправоохоронци заявляют, что ректор так называемого вуза "воспользовался старыми связями в криминальных кругах" и нанял киллера.
Террористы заявляют, якобы заказчик передал исполнителю личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв, подробно рассказал об их распорядок дня и составил план убийства. Чтобы получить вознаграждение, киллер должен был предоставить Гончарову доказательства совершенного преступления, а затем немедленно покинуть подконтрольную террористам "ДНР" территорию.
Журналисты издания "Новости Донбасса" отметили, что в ноябре так называемая аккредитационная коллегия при "министерстве образования ДНР" отклонила заявку на аккредитацию "Донбасской юридической академии" за "обнаружены нарушения".
Скриншот с сайта террористов:
Справка: "Донбасская юридическая академия" была открыта группировкой "ДНР" в Донецке в 2015 году. Она позиционировалась, как заведение по подготовке "кадрового резерва республики". "Академией" занимался тогдашний вождь группировки "ДНР" Александр Захарченко.
- Напомним, 20 января в Донецке в своем доме был расстрелян заместитель командира спецназа ВВ "ДНР" Алексей Кривуля, с позывным "Грин"
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