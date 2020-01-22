В ОРДО руководителя "академии" задержали по обвинению в заказе убийства руководителей "министерства образования"

22 января, 2020, 13:49

В оккупированной части Донецкой области боевики с "минобороны ДНР" сообщила о задержании "ректора" "Донбасской юридической академии" Сергея Гончарова по обвинению в организации заказного убийства

Об этом сообщает издание " Новости Донбасса ".

"Из-за служебные разногласия преступник решился на физическое устранение руководителей министерства образования ДНР", - сообщили террористы "ДНР".

Псевдоправоохоронци заявляют, что ректор так называемого вуза "воспользовался старыми связями в криминальных кругах" и нанял киллера.

Террористы заявляют, якобы заказчик передал исполнителю личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв, подробно рассказал об их распорядок дня и составил план убийства. Чтобы получить вознаграждение, киллер должен был предоставить Гончарову доказательства совершенного преступления, а затем немедленно покинуть подконтрольную террористам "ДНР" территорию.

Журналисты издания "Новости Донбасса" отметили, что в ноябре так называемая аккредитационная коллегия при "министерстве образования ДНР" отклонила заявку на аккредитацию "Донбасской юридической академии" за "обнаружены нарушения".

Скриншот с сайта террористов:

Справка: "Донбасская юридическая академия" была открыта группировкой "ДНР" в Донецке в 2015 году. Она позиционировалась, как заведение по подготовке "кадрового резерва республики". "Академией" занимался тогдашний вождь группировки "ДНР" Александр Захарченко.