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Espreso.tvОбществоВ Нафтогаза изменился состав наблюдательного совета

В Нафтогаза изменился состав наблюдательного совета


фото: reuters
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" обновила состав правления компании

Об этом сообщила пресс служба "Нафтогаза"

В состав правления вошли новые члены:

- директор по юридическим вопросам Нафтогаза Ярослав Теклюк;

- финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван Дрил;

- исполнительный директор по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

Также наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании: Юрия Колбушкина и Николая Гавриленко.

Места в составе правления сохранили председатель правления Андрей Коболев и первый заместитель председателя правления Сергей Перелома.

"Правление будет рассматривать вопрос на уровне группы, требующих обязательного решения правления в соответствии с уставом. В структуре группы Нафтогаз большинство операционных решений будут принимать руководители дивизионов и директора группы по направлениям. Сейчас группа Нафтогаз создала дивизион Интегрированный газовый бизнес, дивизион Нефть, дивизион Техническое обеспечение и дивизион Новая энергия. Нафтогаз считает, что такая новая структура поможет ускорить реализацию его стратегии, поскольку больше внимания будет уделяться внедрению лучших мировых практик, операционным целям и итоговым результатам ", - говорится в сообщении.

Нафтогаз как единственный акционер также обновил уставы АО Укртрансгаз, АО Укргаздобыча, АО Укртранснафта, АО Укрспецтрансгаз, АО ГАО Черноморнефтегаз: коллегиальные исполнительные органы (правление и дирекции) заменяются на единоличные органы управления.

"Ключевым элементом трансформации группы Нафтогаз является принцип персональной ответственности. Это решение наблюдательного совета является следующим важным шагом на пути к трансформации: теперь полномочия отвечать обязанностям руководителей. Решения будут приниматься прозрачным образом, а руководители станут более подотчетными ", - заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

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