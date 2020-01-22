 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Мининфраструктуры посоветовались относительно выхода Укрзализныци на фондовый рынок со Всемирным банком

В Мининфраструктуры посоветовались относительно выхода Укрзализныци на фондовый рынок со Всемирным банком


фото: delo.ua
Министерство инфраструктуры Украины на встрече с представителями Всемирного банка обсудили реформу Укрзализныци и подготовку к ее выходу на международные фондовые рынки (IPO)

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

21 января министр инфраструктуры Владислав Криклий провел встречи с главой инфраструктурных программ Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Эль-Хифнави Бахер.

"Стороны обсудили вопросы привлечения международной технической помощи для реформы Укрзализныци и формирования в Украине конкурентного рынка железнодорожных услуг", - говорится в сообщении.

Также во Всемирном банке заинтересовались подготовкой к IPO Укрзализныци и введением в Украине конкурентного рынка железнодорожных перевозок (частной тяги).

  • Напомним, в октябре Министерство инфраструктуры Украины, ЕБРР и Укрзализныця подписали соглашение о начале процедуры IPO компании (первая публичная продажа акций).

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2020 среда

больше новостей

22 января, 2020 среда

21 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать