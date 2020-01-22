В Мининфраструктуры посоветовались относительно выхода Укрзализныци на фондовый рынок со Всемирным банком
22 января, 2020, 15:40
Министерство инфраструктуры Украины на встрече с представителями Всемирного банка обсудили реформу Укрзализныци и подготовку к ее выходу на международные фондовые рынки (IPO)
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
21 января министр инфраструктуры Владислав Криклий провел встречи с главой инфраструктурных программ Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Эль-Хифнави Бахер.
"Стороны обсудили вопросы привлечения международной технической помощи для реформы Укрзализныци и формирования в Украине конкурентного рынка железнодорожных услуг", - говорится в сообщении.
Также во Всемирном банке заинтересовались подготовкой к IPO Укрзализныци и введением в Украине конкурентного рынка железнодорожных перевозок (частной тяги).
- Напомним, в октябре Министерство инфраструктуры Украины, ЕБРР и Укрзализныця подписали соглашение о начале процедуры IPO компании (первая публичная продажа акций).
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