В Малайзии отменили смертный приговор экс-участнику "Х-фактора"

22 января, 2020, 15:26

Украинцу Роману Золотареву, которого в Малайзии приговорили к смертной казни, отменили приговор

Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен. Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом", - написала Денисова.

Роман Золотарев - экс-участник шоу "Х-фактор" и "Битва хоров". До заключения он занимался артистической деятельностью в Украине, но решил поехать в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года должен был вернуться в Украину из-за отмены договоренностей с работодателем. Однако во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 Высший суд г. Шах-Алам приговорил гражданина Украины к смертной казни.

"Уже в апреле 2017 должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи. Однако во время пересадки в международном аэропорту г.. Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 Высший суд г.Шах-Алам, приговорил гражданина Украины к смертной казни (путем повешения) ", - написала Денисова.