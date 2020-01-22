В Киеве легковушка влетела в остановку, есть погибший и пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла на бульваре Перова, 25. Автомобиль совершил наезд на транспортную остановку, в результате чего водитель погиб на месте, а пассажир и человек, который находился на остановке, получили травмы.

Пострадавших передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Получать людей с искореженного автомобиля пришлось с помощью гидравлического инструмента.