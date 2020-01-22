Украинец Михайлюк отличился удивительным снайперским показателем в НБА
22 января, 2020, 15:55
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк стал одним из пяти игроков НБА, которые забрасывают трехочковые броски лучше двухочковых
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на StatMuse .
Игрок "Детройта" Святослав Михайлюк реализует 43,4% трехочковых бросков и 42,0% двухочковых. Подобный показатель еще в четырех баскетболистов, которые выполнили не менее 100 бросков из-за дуги.
В список входят защитник "Нью-Орлеана" Джей Джей Редик (46,2% трехочковых, 42,8% двухочковых), форвард "Нью-Йорка" Маркус Моррис (45,7%, 42,8%), защитник "Милуоки" Кайл Корвер (43,3%, 42,5%) и разыгрывающий "Шарлотт" Девон Грэм (38,6%, 36,1%).
- 19 января украинец Святослав Михайлюк набрал в матче за "Детройт" 25 очков и установил собственный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации.
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