Украинец Михайлюк отличился удивительным снайперским показателем в НБА

22 января, 2020, 15:55

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк стал одним из пяти игроков НБА, которые забрасывают трехочковые броски лучше двухочковых

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на StatMuse .

Игрок "Детройта" Святослав Михайлюк реализует 43,4% трехочковых бросков и 42,0% двухочковых. Подобный показатель еще в четырех баскетболистов, которые выполнили не менее 100 бросков из-за дуги.

В список входят защитник "Нью-Орлеана" Джей Джей Редик (46,2% трехочковых, 42,8% двухочковых), форвард "Нью-Йорка" Маркус Моррис (45,7%, 42,8%), защитник "Милуоки" Кайл Корвер (43,3%, 42,5%) и разыгрывающий "Шарлотт" Девон Грэм (38,6%, 36,1%).