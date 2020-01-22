Украинцам упростят получение соцпомощи

22 января, 2020, 12:40

Для подачи документов на назначение социальной помощи не нужно будет ехать в районный или областной центр

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Как сказала министр социальной политики Юлия Соколовская, в 2020 году Министерство социальной политики Украины платить объединенным территориальным общинам за предоставленные населению социальные сервисы. На это в бюджете ведомства заложено 150 млн грн

В частности, в Минсоцполитики планируют внедрить систему фронт-офисов, которая позволит предоставлять социальные сервисы в каждой ОТГ;

А для подачи документов на назначение различных видов социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр;

К тому же сервис будет доступен даже в маленьком населенном пункте.

По мнению авторов инициативы, это приблизит социальные сервисы к людям и позволит им значительно сэкономить свое время и усилия, поскольку пункты приема документов будут даже в небольшом населенном пункте.

"Фронт-офисы будут только принимать документы и выдавать результаты обработки заявителям. При этом обработкой документов будет заниматься "бэк-офис", в который информация будет направляться сразу из нескольких "фронтов". Таким образом мы не только расширим сеть, но и оптимизируем работу всего механизма ", - резюмировала Соколовская.