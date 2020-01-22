Украина разместит 10-летние евробонды под 5%,

22 января, 2020, 13:08

Украина начала размещения десятилетних облигаций, номинированных в европейской валюте, - речь идет о минимум 1 млрд евро

Об этом пишет НВ Бизнес , имея в распоряжении презентацию, подготовленную для инвесторов.

Эксперты считают, что доходность таких евроблигаций будет около 5%, а объем должен быть минимум 1 млрд евро.

"Страны, в которых кредитный рейтинг такой же у нас, например, Египет, привлекают примерно в пять процентов", - сказал изданию финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

В то же время руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что доходность может быть еще ниже.

"7-летние сейчас под 3,8% торгуются", - отметил он.

Напомним, что в июне 2019 Украина разместила 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых.

На тот момент это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.

Платежи по госдолгу в 2020 году составят около 438, 1 млрд грн (обслуживание госдолга - 145, 2 млрд грн; погашение госдолга - 292, 9 млрд грн), что на 20,7 млрд грн больше, чем в этом году.

На январь 2020 приходится пик платежей по госдолгу Украины: более 21 млрд грн и около $ 600 млн.