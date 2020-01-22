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Espreso.tvСпортУкраина получила на юношеской Олимпиаде 4 медали

Украина получила на юношеской Олимпиаде 4 медали


фото: noc-ukr.org
На III зимних юношеских Олимпийских играх украинцы завоевали 4 медали - две бронзы, одно серебро и золото

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Сегодня, 22 января, украинец Орест Коваленко поставил "бронзовую" точку в выступлениях Олимпийской сборной Украины на III зимних юношеских Олимпийских играх, которые завершаются в швейцарской Лозанне.

В соревнованиях по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", юный спортсмен замкнул тройку лидеров. На пути к награде уже в квалификации он зарекомендовал себя как достойный противник, подтвердив класс тремя замечательными прыжками в финале, за которые в итоге получил 179,5 баллов.

Украинцы имеют 4 награды в Лозанне-2020. Вместе с бронзой Коваленко, в активе украинцев золото Владимира Трошкина и серебро Дениса Пасько в соревнованиях смешанных команд по хоккею 3Х3, и бронза в соревнованиях международных команд по фигурному катанию, которую получили украинская пара София Нестерова и Артем Даренский.

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