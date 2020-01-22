Украина поднялась на 6 пунктов в мировом рейтинге демократии
Об этом говорится в рейтинге опубликованном журналом The Economist .
Украина набрала 5,90 из 10 возможных баллов (что на 0,21 выше, чем в прошлый раз) и сохранила свой статус "гибридной демократии" - от ближайшего участника рейтинга (Гонконг), что относится к более высокой категории "несовершенные демократии", страну отделяют два пункта.
Всего в списке, составленном британским изданием, находятся 167 стран, состояние демократий в которых оценивали по пяти ключевым пунктам: электоральные процессы и плюрализм, функционирование правительства, политическое участие, демократическая политическая культура и гражданские свободы.
Общий показатель демократии в мире составил 5.44 балла, что является самым низким результатом с 2006 года.
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