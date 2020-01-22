Украина поднялась на 6 пунктов в мировом рейтинге демократии

22 января, 2020, 12:56

Украина заняла 78-е место в ежегодном рейтинге "Индекс демократии-2019"

Об этом говорится в рейтинге опубликованном журналом The Economist .

Украина набрала 5,90 из 10 возможных баллов (что на 0,21 выше, чем в прошлый раз) и сохранила свой статус "гибридной демократии" - от ближайшего участника рейтинга (Гонконг), что относится к более высокой категории "несовершенные демократии", страну отделяют два пункта.

Всего в списке, составленном британским изданием, находятся 167 стран, состояние демократий в которых оценивали по пяти ключевым пунктам: электоральные процессы и плюрализм, функционирование правительства, политическое участие, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

Общий показатель демократии в мире составил 5.44 балла, что является самым низким результатом с 2006 года.