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Espreso.tvОбществоУгроза отопительному сезону: с Укртрансгаза хотят взыскать 2,3 млрд грн

Угроза отопительному сезону: с Укртрансгаза хотят взыскать 2,3 млрд грн


фото: delo.ua
Имущество компании "Укртрансгаз" арестовали по делу о взыскании 2,3 млрд грн по решению арбитражного суда от июля 2007 года. Это решение суда Укртрансгаз расценивает как неправомерное и обратился за помощью к правоохранителям

Об этом говорится в сообщении компании.

Блокирования средств и активов Укртрансгаз несет угрозу прохождению отопительного сезона, ведь сейчас Укртрансгаз выполняет функцию оператора газовых хранилищ Украины.

"Укртрансгаз обращает внимание правоохранительных органов на очередные незаконные действия и просит не допустить нанесения ущерба государственному предприятию и дестабилизации его работы. Со своей стороны, юристы Укртрансгаза прилагают все усилия для защиты экономических интересов компании и обжалования неправомерного судебного решения по делу ", - сообщают в открытом обращении Укртрансгаза.

Там напоминают, что 12 июля 2007 Арбитражный суд Киева обязал Укртрансгаз поставить 305 млн м куб. газа потребителям компании "Укрэнергосбыт". Стоимость газа не указывалась и истец пытался выполнить решение суда.

Впоследствии стало известно, что обанкротившийся сейчас банк «Финансы и кредит» перечислил компании "Укрэнергосбыт" средства, полученные по кредиту Нацбанка. Прокуратура начала расследовать эту операцию в 2015-2016 годах.

В 2018 году "Укрэнергосбыт" получил дубликат приказа Арбитражного суда о праве требования в Укртрансгаза, а впоследствии это право требования продали третьей компании - "Фин-Инвест». Последняя на началу 2020 году получила решение суда, в котором добилась взыскания за этим правом требования, однако долг там решили взыскать газом, а деньгами.

Отметим, что после завершения анбандлингу Укртрансгаз больше не занимается работой газотранспортной системы. Однако в распоряжении компании остались газовые хранилища, в которых содержится зимний запас газа для отопительного сезона. Сейчас в хранилищах находится 18,9 млрд м куб., который должны использовать для отопления до весны 2020 года.

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