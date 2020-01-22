Убийство Шеремета: ГБР не будет расследовать возможную подделку доказательств по делу Дугарь

22 января, 2020, 15:44

Государственное бюро расследований отказалось открывать уголовное производство по заявлению адвокатов подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь о фальсификации доказательств против нее

Об этом LIGA.net сообщил адвокат Виталий Коломиец.

"Да, они отправили очень странную отписку, хотя по ст. 214 УПК обязаны внести (сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований, - ред.), а затем уже принимать решение", - сказал адвокат.

При этом, по его словам, ГБР прислало свое "оправдательное письмо" с затягиванием времени.

Коломиец говорит, что мотивация ГБР в их отказе - это то, что они "не увидели признаков преступления", что, по словам адвоката, может быть установлено только в результате определенной проверки и зафиксировано постановлением.

Защитник Дугарь считает отказ ГБР открыть производство политическим решением.

Адвокаты подозреваемого подали жалобу в суд, который, как они рассчитывают, заставит ГБР открыть дело по их заявлению. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.