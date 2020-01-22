Убийство Шеремета: ГБР не будет расследовать возможную подделку доказательств по делу Дугарь
Об этом LIGA.net сообщил адвокат Виталий Коломиец.
"Да, они отправили очень странную отписку, хотя по ст. 214 УПК обязаны внести (сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований, - ред.), а затем уже принимать решение", - сказал адвокат.
При этом, по его словам, ГБР прислало свое "оправдательное письмо" с затягиванием времени.
Коломиец говорит, что мотивация ГБР в их отказе - это то, что они "не увидели признаков преступления", что, по словам адвоката, может быть установлено только в результате определенной проверки и зафиксировано постановлением.
Защитник Дугарь считает отказ ГБР открыть производство политическим решением.
Адвокаты подозреваемого подали жалобу в суд, который, как они рассчитывают, заставит ГБР открыть дело по их заявлению. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
- Печерский районный суд Киева допросил трех свидетелей по делу подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-