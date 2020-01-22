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Espreso.tvОбществоУ Зеленского назвали юридически ничтожным российский "договор о границе" между Крымом и Севастополем

У Зеленского назвали юридически ничтожным российский "договор о границе" между Крымом и Севастополем

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич 22 января заявил, что считает соглашения между аннексированными в Украине АРК и Севастополем юридически ничтожными

Об этом постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил в эфире " Радио Крим.Реалии".

"Безусловно, никакой юридической силы эти договоренности не имеют. Россия не имеет никакого права принимать какие-либо решения по административно-территориальному делению Крыма. На международных площадках мы всегда говорим, - и это отражено в резолюциях различных организаций, - что Автономная Республика Крым и город Севастополь как две отдельные административно-территориальные единицы Украины временно оккупированы Россией ", - заявил Кориневич.

Подконтрольные России глава Крыма Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности председатель правительства Севастополя Михаил Развожаев 20 января подписали "документ об установлении границы" между Крымом и Севастополем.

По словам журналистов, из-за спорных участка граница между аннексированными Крымом и Севастополем до сих пор не была установлена, переговоры велись с января 2017 года. Журналисты отмечали ранее, что если утвердить границы так, как этого хочет российские власти Крыма, то Севастополь может потерять ценные территории у границ с Ялтой и Бахчисараем.

  • Напомним, 13 января представитель президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что Севастополь будет иметь особый статус до деоккупации полуострова.
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