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Espreso.tvОбществоТренировались сбивать беспилотники: российские войска провели учения в оккупированном Крыму

Тренировались сбивать беспилотники: российские войска провели учения в оккупированном Крыму


фото: rfe
Российские военные провели в оккупированном Крыму тренировки по поиску и уничтожению воздушных целей

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

"По замыслу учений условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400" Триумф "беспилотные летательные аппараты. Воздушные цели были обнаружены, идентифицированы и уничтожены на безопасном расстоянии", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота России.
 
Россия проводит регулярные военные учения на полуострове после аннексии Крыма в 2014 году. В Генштабе Украины действия российских военных в аннексирована Крыму называют незаконными.
 
Недавно экипажи более 10 вертолетов армейской авиации Южного военного округа Минобороны России в небе над аннексирована Крымом учились "прикрывать стратегические объекты", расположенные на полуострове.
 
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