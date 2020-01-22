Тренировались сбивать беспилотники: российские войска провели учения в оккупированном Крыму

22 января, 2020, 11:26

Российские военные провели в оккупированном Крыму тренировки по поиску и уничтожению воздушных целей

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

"По замыслу учений условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400" Триумф "беспилотные летательные аппараты. Воздушные цели были обнаружены, идентифицированы и уничтожены на безопасном расстоянии", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота России.

Россия проводит регулярные военные учения на полуострове после аннексии Крыма в 2014 году. В Генштабе Украины действия российских военных в аннексирована Крыму называют незаконными.

Недавно экипажи более 10 вертолетов армейской авиации Южного военного округа Минобороны России в небе над аннексирована Крымом учились "прикрывать стратегические объекты", расположенные на полуострове.