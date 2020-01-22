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Espreso.tvСпортТренер бурно отреагировал на обвинения украинской теннисистки в мошенничестве

Тренер бурно отреагировал на обвинения украинской теннисистки в мошенничестве


фото: REUTERS
Тренер Дайаны Ястремской Саша Бажин отреагировал на обвинения в адрес украинской теннисистки со стороны Каролин Возняцки из Дании в симуляции

Об этом немецкий тренер написал в twitter.

Возняцки обвинила Ястремскому в неспортивном поведении и мошенничестве, после того, как украинка попросила медицинский перерыв в конце второго сета перед решающим гейм в матче второго раунда Australian Open.

"Пишу, чтобы заткнуть некоторых людей и прекратить этот ненужный разговор. В Дайаны есть проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете больше, чем она или ее команда", - написал Бажин.

  • Напомним, 22 января Даяна Ястремская уступила бывшей первой ракетке мира Каролин Возняцки из Дании во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
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