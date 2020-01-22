Тренер бурно отреагировал на обвинения украинской теннисистки в мошенничестве

22 января, 2020, 11:36

Тренер Дайаны Ястремской Саша Бажин отреагировал на обвинения в адрес украинской теннисистки со стороны Каролин Возняцки из Дании в симуляции

Об этом немецкий тренер написал в twitter.

Возняцки обвинила Ястремскому в неспортивном поведении и мошенничестве, после того, как украинка попросила медицинский перерыв в конце второго сета перед решающим гейм в матче второго раунда Australian Open.

"Пишу, чтобы заткнуть некоторых людей и прекратить этот ненужный разговор. В Дайаны есть проблемы с ногой. Но вы же все врачи и тренеры и знаете больше, чем она или ее команда", - написал Бажин.

Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y'all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who's working with her. #focusOnYourself - sascha Bajin (@BigSascha) January 22, 2020