Сутки в зоне ООС: росияне обстреляли украинских военных из запрещенных минометов
22 января, 2020, 07:26
В вторнику, 21 января, российские войска на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещены Минскими договоренностям 82-мм минометы
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы недалеко от населенного пункта Красногоровка из стрелкового оружия; рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Зайцево из минометов калибра 82-мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
21 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
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