Судью из оккупированного Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Судью, чье имя не сообщили, судили заочно (в рамках специального судебного производства)
"За публичного обвинения Офиса Генерального прокурора Святошинский райсуд. Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Красногвардейского районного суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), назначив наказание - 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В офисе заявляют, что в ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте - ноября 2014 г. обеспечивал становления и укрепления оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.
В Офисе прокурора сообщили, что в ходе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей.
- Напомним, ранее в Офисе прокурора сообщили о задержании бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией
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