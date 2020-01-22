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Espreso.tvОбществоСотрудницы горсовета Умани обвинили нардепа Яценко в угрозах, сексистских обидах и давлении на местные власти

Сотрудницы горсовета Умани обвинили нардепа Яценко в угрозах, сексистских обидах и давлении на местные власти

Антон Яценко
фото: vesti.in.ua
Работницы Уманского городского совета обратились в Верховную Раду Украины с жалобой о недостойном поведения нардепа Антона Яценко относительно женщин
Об этом говорится в видеообращении на канале секретаря Уманского городского совета Людмилы Кирилюк в YouTube, а также на странице Кирилюк в Facebook.
 
"Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку. Мы обращаемся в Верховную Раду, а именно в комитет по вопросам депутатской этики. Мы просим, чтобы разобрались в действиях своего коллеги Яценко, вмешались в ситуацию, которая сложилась на 200 избирательном округе. Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов ", - говорится в обращении.
 
В видео приведены несколько скриншотов общения депутата с женщинами, где якобы Яценко называет их проститутками и говорит, что они оказывают интимные услуги руководству.

 

 

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