Семьи героев Небесной сотни считают реваншем назначение экс-адвоката Януковича в руководство ГБР

22 января, 2020, 19:40

Семьи героев Небесной сотни, активисты и военные заявили, что назначение бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова в ГБР недопустимо

Об этом заявил волонтер, глава благотворительного фонда Мир и КО Мирослав Гай, сообщает Прямой.

"Мы видим, что с этим назначением ГБР официально показывает, что оно становится таким репрессивным органом новой власти, мы видим, что ГБР занимается преследованием волонтеров, активистов, майдановцев", - говорится в заявлении.

Активисты допустили, что "следующим их шагом, после такого назначения может быть не только захоронение дел Майдана, но и переквалификация и просмотр достижений Революции Достоинства".

"Фактически - это реванш. Мы это понимаем и мы хотим донести эту простую мысль украинскому обществу, которому небезразлично ... Друзья они собираются пересмотреть достижения Революции Достоинства, они хотят дискредитировать революцию Достоинства", - говорится в заявлении.