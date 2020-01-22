Саудовский принц "хакнув" телефон американского магната Безоса, - СМИ
Первой об этом сообщила британская газета Guardian со ссылкой на источники.
Вероятно, зашифрованное сообщение с номера Мухаммеда ибн Салмана содержало вредоносный файл, который проник в телефон основателя Amazon. Исследования в рамках судебного дела показало, что "с большой долей вероятности" злом произошел после того, как 1 мая 2018 года во время переписки Безос получил из номера наследного принца Саудовской Аравии зараженное видео.
По словам собеседника издания, в течение нескольких часов злоумышленники получили доступ к большому объему данных, которые были на телефоне Безоса. Информации о том то, о каких именно данные говорится, издание не имеет.
Предполагается, что этот инцидент связан с публикацией девять месяцев назад в американском таблоиде National Enquirer интимных подробностей о личной жизни Безоса, включая электронную переписку.
Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-