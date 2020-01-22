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Espreso.tvОбществоСаудовский принц "хакнув" телефон американского магната Безоса, - СМИ

Саудовский принц "хакнув" телефон американского магната Безоса, - СМИ


фото: reuters
Телефон американского миллиардера Джефф Безос сломали в 2018 году после того, как он получил сообщение в мессенджере WhatsApp от наследного принца Саудовской Аравии

Первой об этом сообщила британская газета Guardian со ссылкой на источники.

Вероятно, зашифрованное сообщение с номера Мухаммеда ибн Салмана содержало вредоносный файл, который проник в телефон основателя Amazon. Исследования в рамках судебного дела показало, что "с большой долей вероятности" злом произошел после того, как 1 мая 2018 года во время переписки Безос получил из номера наследного принца Саудовской Аравии зараженное видео.

По словам собеседника издания, в течение нескольких часов злоумышленники получили доступ к большому объему данных, которые были на телефоне Безоса. Информации о том то, о каких именно данные говорится, издание не имеет.

Предполагается, что этот инцидент связан с публикацией девять месяцев назад в американском таблоиде National Enquirer интимных подробностей о личной жизни Безоса, включая электронную переписку.

Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.

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