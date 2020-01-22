Россияне провели учения зенитно-ракетных систем у берегов Крыма

22 января, 2020, 20:45

Черноморский флот РФ у берегов оккупированного Крыма провел учения "по поиску и уничтожению воздушной цели"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"На Черноморском флоте расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" провели учения по поиску и уничтожению воздушной цели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ЗРК "Панцирь-С1" несет боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) и прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф", которые расположены на территории оккупированного Крымского полуострова.