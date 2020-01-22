Rolls-Royce обновил рекорд продаж в Украине

22 января, 2020, 15:12

В 2019 году компания Rolls-Royce продала 5152 автомобиля, в Украине автопроизводитель увеличил продажи втрое, реализовав 16 авто

Об этом сообщает "авто24 ".

"Британское подразделение концерна BMW компания Rolls-Royce Motor Cars в прошлом году установила абсолютный рекорд продаж в 116-летней истории. В общем 5152 автомобиля были доставлены покупателям в более чем 50 странах мира, что на 25% больше, чем в 2018 году", - сообщают в издании.

"Большой вклад внесли и украинские покупатели - они приобрели 16 Rolls Royce, из них 3/4 пришлось на новый внедорожник марки Cullinan. Этот показатель в три раза больше прошлогоднего и является рекордным за всю историю бренда в Украине, а она начинается с проданного в Одессе Rolls Royce в 1914 году ", - рассказывают в" авто24 ".

По словам Фрэнка Тимана, регионального представителя Rolls-Royce Motor Cars в Европе, всего в Украине продано около сотни "Роллс-Ройс". Причем украинские покупатели выбирали весьма необычные комплектации - например, черный кузов и красный салон. Также существует спрос на эксклюзивное исполнение в версии Rolls-Royce Bespoke.

Представитель компании добавил, что также украинцы покупают автомобили с пробегом. Они выгодны, ведь стоят дешевле и их не надо долго ждать. Всего на европейский рынок приходится около четверти мировых продаж Rolls-Royce.