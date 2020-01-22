"Выйдите отсюда": Макрон поконфликтовал с израильскими силовиками в Иерусалиме
Видео инцидента появилось в соцсетях, сообщает ЕП.
Конфликт произошел, когда Макрон прогуливался по Старому городу и зашел в базилику Святой Анны, которой управляет французское консульство. Базилика была подарена французскому императору Наполеону III в 1856 году.
"Мы все прекрасно знаем правила. Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста", - обратился к израильтянам на английском президент Франции, повысив голос.
На видео видно, как Макрон рядом со своими охранниками и израильскими силовиками находится под аркой на входе в храм.
"Извините, но вы знаете правила. Никто, никто, никто не должен провоцировать. Вы провели отличную работу в городе, я это ценю, ребята. Следует соблюдать правила, которыми они есть на протяжении веков. Они не изменились с моим приходом", - импульсивно говорил Макрон.
Как поясняет агентство Reuters , Франция считает провокацией, когда израильская полиция входит в храм в части Иерусалима, захваченной и аннексированной Израилем в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года.
Ouch. #France President Macron yells at #Israel Security, asks them to "respect the rules", "go outside" as he makes his way into Church of Saint Anne in Jerusalem .- Joyce Karam (@Joyce_Karam) 22 января 2020
Video taken today: pic.twitter.com/ZJJHXzJoMJ
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