"Все под контролем": Трамп заверил, что у США есть план по сдерживанию китайского вируса
Об этом сообщает Sky News .
Такое заявление Трамп сделал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр контроля заболеваний (CDC) потрясающий. Очень профессиональный", - сказал американский лидер.
Кроме того, комментируя первый зарегистрированный случай заражения вирусом в США, президент отметил, что у страны все под контролем.
"У нас все под контролем ... Это один человек из Китая. У нас это под контролем. Все будет хорошо", - сказал Трамп.
Накануне в США зафиксировали первый случай заражения китайским вирусом . Первый случай заражения был подтвержден в американском штате Вашингтон.
Американские ученые сообщили, что на разработку вакцины потребуется несколько месяцев .
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