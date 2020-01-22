"Шанс удобно понести наказание": водителям разрешат платить штрафы онлайн
Об этом говорится в сообщении на странице сервиса в Facebook.
"Действие" готовит настоящий набор водителя. К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, ОСАГО добавляем уплату штрафов онлайн. Водителям надо соблюдать ПДД и не нарушать их. Однако, если такое случится - украинцы получат шанс удобно понести наказание онлайн ", - говорится в сообщении.
Пользователи приложения смогут проверить наличие штрафа и оплатить его при наличии.
В приложении будут отображаться штрафы, выписанные прямо на месте остановки и зафиксированы в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.
В случае появления штрафа водители, которые установят приложение, получать push-сообщения.
Сейчас онлайн-сервис государственных услуг "Действие" Министерства цифровой трансформации Украины находится в стадии разработки. Пока получить информацию об административных нарушениях и уплатить штраф водители могут в электронном кабинете за ссылкой .
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