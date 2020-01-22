"Не пришла любимая?": Соцсети обсуждают фото Зеленского возле памятника Шевченко
22 января, 2020, 16:58
Украинцы в соцсетях смеются по поводу фото президента Владимира Зеленского возле памятника Тараса Шевченко
Об этом передает Еспресо.TV .
Фото было сделано во время празднования Дня Соборности в Киеве 22 января.
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности, призвав объединяться вокруг демократических ценностей и взаимоуважения.
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