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Espreso.tvОбщество"Не пришла любимая?": Соцсети обсуждают фото Зеленского возле памятника Шевченко

"Не пришла любимая?": Соцсети обсуждают фото Зеленского возле памятника Шевченко


фото: president.gov.ua
Украинцы в соцсетях смеются по поводу фото президента Владимира Зеленского возле памятника Тараса Шевченко

Об этом передает Еспресо.TV .

Фото было сделано во время празднования Дня Соборности в Киеве 22 января.

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