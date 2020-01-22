Президентом Греции впервые стала женщина
Об этом сообщает со ссылкой на Ekatimerini .
Сообщается, что сегодня парламент Греции избрал президентом Екатерину Сакелларопулу, голову высшего административного суда Греции - Государственного совета. За нее проголосовали на данный момент более 200 депутатов из 300. Этого количества достаточно для избрания, хотя голосования продолжается.
Отметим, после реформы 1986 президент Греции является церемониальной фигурой, а полнота политической власти передана премьер-министру страны. Президента Греции выбирают парламентом (а не через всенародное голосование) сроком на 5 лет. Срок полномочий может быть продлен в случае войны или если выборы нового президента не будут завершены в назначенные сроки.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-