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Espreso.tvОбществоПрезидентом Греции впервые стала женщина

Президентом Греции впервые стала женщина


фото: reuters
Впервые в истории президентом Греции избрана женщина

Об этом сообщает со ссылкой на Ekatimerini .

Сообщается, что сегодня парламент Греции избрал президентом Екатерину Сакелларопулу, голову высшего административного суда Греции - Государственного совета. За нее проголосовали на данный момент более 200 депутатов из 300. Этого количества достаточно для избрания, хотя голосования продолжается.

Отметим, после реформы 1986 президент Греции является церемониальной фигурой, а полнота политической власти передана премьер-министру страны. Президента Греции выбирают парламентом (а не через всенародное голосование) сроком на 5 лет. Срок полномочий может быть продлен в случае войны или если выборы нового президента не будут завершены в назначенные сроки.

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