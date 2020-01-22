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Espreso.tvОбществоПрезидент Европарламента анонсировал начало реформ в ЕС

Президент Европарламента анонсировал начало реформ в ЕС


фото: reuters
Европейский Союз нуждается в реформах и изменениях, включая усиление демократии

Об этом заявил президент Европарламента Дэвид Сассоли во время дискуссии в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщает Укринформ.

"Мы имеем мандат, чтобы развивать европейский проект. Но из-за экономического кризиса мы не могли продвигаться вперед. Поэтому сейчас мы начали процесс реформ", - сказал президент Европарламента.

Он, в частности, отметил начало создания Конференции европейской демократии, которая будет включать широкий круг учреждений и граждан в системе управления ЕС.

"Все институты должны сосредоточиться на проведении реформ", - добавил Сассоли.

Он также напомнил, что сейчас в ЕС усиливается влияние национализма, который ослабляет сообщество.

"Сейчас наступил момент для проведения изменений", - подчеркнул президент Европарламента.

Как сообщалось, 21-24 января во швейцарском Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум.

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