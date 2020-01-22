Президент Европарламента анонсировал начало реформ в ЕС
Об этом заявил президент Европарламента Дэвид Сассоли во время дискуссии в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщает Укринформ.
"Мы имеем мандат, чтобы развивать европейский проект. Но из-за экономического кризиса мы не могли продвигаться вперед. Поэтому сейчас мы начали процесс реформ", - сказал президент Европарламента.
Он, в частности, отметил начало создания Конференции европейской демократии, которая будет включать широкий круг учреждений и граждан в системе управления ЕС.
"Все институты должны сосредоточиться на проведении реформ", - добавил Сассоли.
Он также напомнил, что сейчас в ЕС усиливается влияние национализма, который ослабляет сообщество.
"Сейчас наступил момент для проведения изменений", - подчеркнул президент Европарламента.
Как сообщалось, 21-24 января во швейцарском Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум.
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