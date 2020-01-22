Новый закон о труде будет защищать права работников лучше, чем действующий, - Милованов

22 января, 2020, 12:10

Правительственный законопроект о труде будет предоставлять работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство

Об этом написал глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в своем Facebook .

Он отметил, что сейчас работодателю ничего не мешает уволить работников без необходимости объяснять основания такого увольнения. Министр подчеркнул, что такие сокращения маскируют под реорганизацию, при этом не выплачивая выходное пособие работникам в большинстве случаев.

"Предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы", - написал глава Министерства развития экономики.

По его словам, правительственным проектом закона предусмотрено запрещение маскировки увольнений работников "реорганизацией", а в случае наступления увольнении работник обязательно получит компенсацию.