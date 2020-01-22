НБУ может ввести программу микрокредитов для малого бизнеса до 2022 года

22 января, 2020, 14:22

Национальный банк Украины рассчитывает до конца 2021 года ввести проект предоставления микрокредитов и государственных гарантий малому и среднему бизнесу

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"До конца 2021 года реализовать проект по предоставлению частичных гарантий по кредитам малым и средним предприятиям, ввести государственную программу льготного микрокредитования", - говорится в сообщении.

Также до конца 2021 Нацбанк планирует урегулировать вопрос предоставления сельскохозяйственной земли в банковский залог для выдачи кредитов фермерам.

Кроме этого, НБУ планирует ввести механизм страхования рисков экспортеров. Это позволит нарастить объемы экспорта товаров из Украины.

Напомним, ранее программу "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. В ее рамках предлагают выдавать кредиты под:

5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;

7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн грн в год, не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5%;

9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн в год для расширения собственного дела.



