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Espreso.tvОбществоНБУ может ввести программу микрокредитов для малого бизнеса до 2022 года

НБУ может ввести программу микрокредитов для малого бизнеса до 2022 года


фото: НБУ
Национальный банк Украины рассчитывает до конца 2021 года ввести проект предоставления микрокредитов и государственных гарантий малому и среднему бизнесу

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"До конца 2021 года реализовать проект по предоставлению частичных гарантий по кредитам малым и средним предприятиям, ввести государственную программу льготного микрокредитования", - говорится в сообщении.

Также до конца 2021 Нацбанк планирует урегулировать вопрос предоставления сельскохозяйственной земли в банковский залог для выдачи кредитов фермерам.

Кроме этого, НБУ планирует ввести механизм страхования рисков экспортеров. Это позволит нарастить объемы экспорта товаров из Украины.

Напомним, ранее программу "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. В ее рамках предлагают выдавать кредиты под:

  • 5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;

  • 7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн грн в год, не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5%;

  • 9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн в год для расширения собственного дела.


 

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