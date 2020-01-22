На форуме в Давосе Зеленский выступит с речью, а Гончарук - встретится с главой ЕБРР и премьером Финляндии

22 января, 2020, 07:45

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Программой визита предусмотрено выступление Главы государства во время Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций", - говорится в сообщении.

В то же время "Правительственный портал" сообщает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Давосе встретится с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, премьер-министром Финляндии Санни Марин, представителями международного бизнеса и крупнейшими международными инвесторами, а также проведет заседание Национального инвестиционного совета Украины и выступит на Украинском завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука.

Напомним, голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нардепы, которые посетят форум в Давосе, поедут туда за свой счет .