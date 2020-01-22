На Берлинале покажут фильм "Номера", над которым Сенцов работал из российского заключения

22 января, 2020, 11:19

Премьеру фильма "Номера" режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева покажут на юбилейном 70 фестивале кино Берлинале 2020 18 февраля

Об этом сообщает Госкино Украины.

Фильм снят по мотивам одноименной пьесы Сенцова, написанной в 2011 году.

"Фильм" Номера "был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии. Над лентой работал тандем двух режиссеров - Олег Сенцов, который во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, и Ахтем Сеитаблаев, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было больше сотни ", - рассказали в Госкино.

В 2018 году на основе пьесы был создан спектакль, над которой работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов, известные своими работами как в Украине, так и за рубежом.

Картина является копродукцией Украины (435 FILMS) и Польше (Apple Film Production) при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино.