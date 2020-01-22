МИД Польши: вандализм на могиле УПА - попытка поссорить с Украиной

22 января, 2020, 11:26

Министерство иностранных дел Польши считает провокацией уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА на горе Монастырь

Об этом говорится в заявлении польского министерства, опубликованном в Twitter .

Как сообщается, в ведомстве считают, что такой акт вандализма является попыткой подорвать добрососедские отношения Польши с Украиной.

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне, мы наблюдаем дальнейшие усилия по подрыву добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украины. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", - говорится в сообщении.

Также в Министерстве пообещали расследовать акт вандализма против места памяти украинцев у Верхрата на Подкарпатье.

Напомним, 20 января на горе Монастырь возле села Верхрата уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА , погибших в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.