Может иметь тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, - британские ученые о новом коронавирусе

22 января, 2020, 15:59

Обнаруженный в КНР новый тип коронавируса, видимо, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, носителем которого являются дикие животные - млекопитающие из семейства крылановых

Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Интерфакс-Украина.

В обнародованном накануне исследовании принимали участие представители Китайской Академии наук Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае.

Хотя новый тип коронавируса слабее, чем SARS-CoV, однако он все равно является "остроинфекционным". По мнению экспертов, научное сообщество пока недооценивает опасность данного вируса.

В 2002-2003 годах в Китае была зафиксирована вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), который привел к смерти около 650 человек.

"Ученые также установили, что новый коронавирус родственный SARS-CoV - оба заболевания имеют 70-80% общих генов.

В свою очередь представитель Уханьского института вирусологии, на условиях анонимности, дал комментарий изданию отметил, что это исследование не носит исчерпывающего характера, поскольку основывается на компьютерных моделях.

Также он подчеркнул, что речь идет о РНК-вирусе, способном к мутациям в 100 раз быстрее, чем ДНК-содержащий вирус.

Ранее руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на Уханьском рынке. При этом он предупредил, что новый вирус адаптируется к меняющимся условиям и мутирует.