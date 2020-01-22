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Espreso.tvОбществоКоломойский выиграл суд у НБУ: Украина может потерять 44 млрд грн

Коломойский выиграл суд у НБУ: Украина может потерять 44 млрд грн


фото: nv.ua
Верховный суд 22 января 2020 года отклонил кассационную жалобу Национального банка на решение судов предыдущих инстанций об отказе взыскания ипотеки из компании "Гаджибей", связанной с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским

Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

По данным НБУ компания "Гаджибей" в октябре 2014 года предоставила НБУ в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся "ПриватБанку" вдо национализации. ООО "Гаджибей" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка", и НБУ обратился в суд.

Суды отклонили исковые требования НБУ и обосновали свою позицию тем, что НБУ должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов "ПриватБанка".

В НБУ отмечают, что по закону Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество по финансовым и имущественным поручителям.

"Мы не согласны с решением Верховного суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы "ПриватБанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, что задолженность "ПриватБанка" по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 млрд грн. В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн.

Фактически теперь НБУ обязан взыскать долги Коломойского по рефинансированию со счетов уже государственного ПриватБанка. А это около 8 млрд грн, учитывая всю сумму долга по этим кредитам рефинансирования, где личным поручителем выступает Коломойский. И соответственно отказ в удовлетворении всех исков НБУ к имущественным поручителям Приватбанка и его бывшего владельца, пишет НВ.Бизнес.

И аналогичный риск сразу же появится у других стабилизационным кредитам, выданных НБУ банкам. По данным НБУ, задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования по состоянию на 1 января 2020 года составляет 44 млрд грн.

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