InformNapalm объявил сбор средств на лечение ветерана войны с РФ, добровольца с позывным "Дед"

22 января, 2020, 10:51

Международное волонтерское сообщество InformNapalm 21 января объявило сбор средств на лечение ветерана российско-украинской войны и инфоволонтера, известного, как Кузьма Тутов

Объявление о сборе средств сильнота InformNapalm разместила в соцсетях.

"Сообщество InformNapalm объявляет срочный целевой сбор средств на продолжение медицинского лечения участника русско-украинской войны, известного в военных и разведывательных кругах под позывным" Дед ", - сообщили в InformNapalm.

В сообществе объяснили, что за неделю необходимо собрать 30 тыс. грн, которые должны покрыть лечения на следующие 4 месяца.

"Дед" уже пожилой человек, однако, он был добровольцем в войне за независимость Украины, оказывал постоянную профессиональную помощь военным разведчикам и является легендарной фигурой в разведывательных кругах Украины. Также неоднократно он консультировал наших волонтеров и помогал в идентификации вооружения и техники во время проведения исследований InformNapalm ", - рассказали волонтеры-расследователи.

"Он сделал много для Украины в военной сфере, и при этом успел побыть и волонтером нашего сообщества. Многим нашим читателям он известен, как Кузьма Тутов (" Дед "). Благодаря его профессиональной помощи было проведено более 25 исследований, опубликованных на сайте InformNapalm. нашей команде он доверяет больше и обратился за поддержкой именно к нам, потому Михаил, как спикер нашего сообщества в Украине, организует шефскую помощь по сбору средств для лечения этого человека ", - добавили представители сообщества InformNapalm.

Вопросам целевого сбора средств для лечения "Деда" занимается Михаил Макарук, которому доверили открыть специальные карточные счета для этого:

Карточка PrivatBank: 5168 7554 2411 4987

(IBAN: UA313052990000026200739385725)

Карточка MonoBank: 5375 4141 1675 8995

(IBAN: UA613220010000026209301419776)