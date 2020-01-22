Google выпустил конверт для смартфона и еще два приложения, чтобы преодолеть цифровую зависимость пользователей

22 января, 2020, 13:50

Google выпустил три экспериментальных приложения в рамках инициативы Digital Wellbeing по разумному использованию смартфонов

Об этом пишет издание Android Police .

В частности, среди них есть конверт Envelope, который временно превращает ваш телефон на более простое устройство, помогая вам отдохнуть от цифрового мира.

Для начала пользователи должны распечатать PDF-файл, предоставленный приложением, и свернуть его в форму конверта. Затем владелец кладет телефон в конверт и использует его через бумагу, имея доступ только к звонкам и набору номера. При этом пока поддерживается только модель Pixel 3a.

Поскольку смартфон заклеенный внутри конверта, пользователю придется рвать его каждый раз, чтобы посмотреть на экран. Необходимость печатать и клеить новый конверт после этого должна сдерживать людей от частого обращения к экрану смартфона.

Также компания запустила две цифровых программы: Activity Bubbles и Screen Stopwatch. Оба сервиса предназначены для отслеживания активности пользователя.

Activity Bubbles помещает на обои смартфона пузырьки каждый раз, когда вы им пользуетесь. Чем больше времени в смартфоне - тем больше таких пузырьков, то есть отметок. А Screen Stopwatch - динамические обои отчету времени, проведенного в смартфоне.

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