Google выпустил конверт для смартфона и еще два приложения, чтобы преодолеть цифровую зависимость пользователей
Об этом пишет издание Android Police .
В частности, среди них есть конверт Envelope, который временно превращает ваш телефон на более простое устройство, помогая вам отдохнуть от цифрового мира.
Для начала пользователи должны распечатать PDF-файл, предоставленный приложением, и свернуть его в форму конверта. Затем владелец кладет телефон в конверт и использует его через бумагу, имея доступ только к звонкам и набору номера. При этом пока поддерживается только модель Pixel 3a.
Поскольку смартфон заклеенный внутри конверта, пользователю придется рвать его каждый раз, чтобы посмотреть на экран. Необходимость печатать и клеить новый конверт после этого должна сдерживать людей от частого обращения к экрану смартфона.
Также компания запустила две цифровых программы: Activity Bubbles и Screen Stopwatch. Оба сервиса предназначены для отслеживания активности пользователя.
Activity Bubbles помещает на обои смартфона пузырьки каждый раз, когда вы им пользуетесь. Чем больше времени в смартфоне - тем больше таких пузырьков, то есть отметок. А Screen Stopwatch - динамические обои отчету времени, проведенного в смартфоне.
Читайте также: Экономика внимания: почему собственной ленты в Фейсбук надо бояться как карманника
- Напомним, ранее Google выпустил сразу 6 инструментов "для лучшего самочувствия" в Play Store.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-