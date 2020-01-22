Гончарук сказал, чем Украина отличается от развитых стран
Об этом он рассказал в в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает правительственный портал.
"Мы должны понимать, что главные ресурсы 21 века - это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемым ресурсам.
Именно это отличает так называемые развитые страны от Украины - они более надежные ресурсы. Причина, почему мы отличаемся, очень проста: Украине никто не доверяет ", - объясняет премьер.
По словам премьера целями правительства будет восстановление доверия и увеличение доступа к открытым данным.
"Поэтому одной из наших целей является восстановление доверия к нашей стране. Теперь по информации. Я считаю, что информационные барьеры также наносят вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией ", - резюмирует Гончарук.
Читайте также
-
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
Читайте также
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности