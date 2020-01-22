Гончарук сказал, чем Украина отличается от развитых стран

22 января, 2020, 15:15

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что страны, которые принято называть развитыми, имеют лучшую репутацию и более высокий уровень доверия, чем Украина

Об этом он рассказал в в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает правительственный портал.

"Мы должны понимать, что главные ресурсы 21 века - это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемым ресурсам.

Именно это отличает так называемые развитые страны от Украины - они более надежные ресурсы. Причина, почему мы отличаемся, очень проста: Украине никто не доверяет ", - объясняет премьер.

По словам премьера целями правительства будет восстановление доверия и увеличение доступа к открытым данным.

"Поэтому одной из наших целей является восстановление доверия к нашей стране. Теперь по информации. Я считаю, что информационные барьеры также наносят вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией ", - резюмирует Гончарук.