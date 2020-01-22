 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФормулировка в моем интервью была неудачной, - Новосад о "зарплате в 36 тысяч и детях"

Формулировка в моем интервью была неудачной, - Новосад о "зарплате в 36 тысяч и детях"

Учитывая дискуссию вокруг заявлений о зарплате в 36 тысяч и невозможности воспитывать детей в таких условиях, министр образования Анна Новосад решила объяснить свою позицию

Об этом министр написал в Facebook.

"Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс. или работа ученых на 0.75 ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином ", - пояснила Новосад.

При этом она заявила, что поддерживает позицию Кабмина о том, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы.

Читайте также: "Не надо злить людей": соцсети о жалобах министра образования Новосад на "маленькую" зарплату

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко ", - добавила министр.

Читайте также: Зарабатывать или страдать? Почему Новосад сказала все правильно

  • Напомним, что Новосад заявила, что ее зарплаты не хватило бы на то, чтобы содержать ребенка.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2020 среда

больше новостей

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать