Формулировка в моем интервью была неудачной, - Новосад о "зарплате в 36 тысяч и детях"

22 января, 2020, 22:50

Учитывая дискуссию вокруг заявлений о зарплате в 36 тысяч и невозможности воспитывать детей в таких условиях, министр образования Анна Новосад решила объяснить свою позицию

Об этом министр написал в Facebook.

"Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс. или работа ученых на 0.75 ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином ", - пояснила Новосад.

При этом она заявила, что поддерживает позицию Кабмина о том, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы.

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"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко ", - добавила министр.

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