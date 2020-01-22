Формулировка в моем интервью была неудачной, - Новосад о "зарплате в 36 тысяч и детях"
Об этом министр написал в Facebook.
"Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс. или работа ученых на 0.75 ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином ", - пояснила Новосад.
При этом она заявила, что поддерживает позицию Кабмина о том, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы.
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"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко ", - добавила министр.
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- Напомним, что Новосад заявила, что ее зарплаты не хватило бы на то, чтобы содержать ребенка.
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