ЕСПЧ признал власти РФ виновным в похищении и вероятной гибели 20 россиян с кавказских республик
Об этом сообщает издание " Крим.Реалии ".
Решение Европейского суда по правам человека было принято сразу в нескольких делах. Все заявители утверждали, что их родственники и близкие - жители Чечни, Ингушетии и Дагестана - были похищены силовиками и скрылись.
ЕСПЧ установил, что во всех случаях российские власти нарушили статьи 2 (право на жизнь) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В отношении некоторых заявителей Россия и ее государственные структуры также нарушили статьи 3 (запрет пыток и жестокого обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) упомянутой конвенции.
Всем заявителям присуждена совокупная компенсация морального вреда в целом на 1 млн 600 тыс евро (по 80 тыс евро за одну пропавшего человека). Некоторым заявителям также присуждена компенсация материального ущерба и судебных расходов.
- Напомним, Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины по финансированию РФ терроризма на территории нашего государства.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-