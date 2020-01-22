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Espreso.tvОбществоЕСПЧ признал власти РФ виновным в похищении и вероятной гибели 20 россиян с кавказских республик

ЕСПЧ признал власти РФ виновным в похищении и вероятной гибели 20 россиян с кавказских республик


фото: reuters
21 января Европейский суд по правам человека признал РФ ответственной за похищение и вероятной гибели 20 жителей республик Северного Кавказа в 2000 - 2006 годах и за нерасследование этих преступлений

Об этом сообщает издание " Крим.Реалии ".

Решение Европейского суда по правам человека было принято сразу в нескольких делах. Все заявители утверждали, что их родственники и близкие - жители Чечни, Ингушетии и Дагестана - были похищены силовиками и скрылись.

ЕСПЧ установил, что во всех случаях российские власти нарушили статьи 2 (право на жизнь) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В отношении некоторых заявителей Россия и ее государственные структуры также нарушили статьи 3 (запрет пыток и жестокого обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) упомянутой конвенции.

Всем заявителям присуждена совокупная компенсация морального вреда в целом на 1 млн 600 тыс евро (по 80 тыс евро за одну пропавшего человека). Некоторым заявителям также присуждена компенсация материального ущерба и судебных расходов.

  • Напомним, Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины по финансированию РФ терроризма на территории нашего государства.
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