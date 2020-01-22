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Espreso.tvОбществоЕпископу УПЦ МП Гедеону вернули украинское гражданство

Епископу УПЦ МП Гедеону вернули украинское гражданство

Суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Апелляционный суд в среду, 22 января, поддержал решение предыдущей инстанции - Окружного административного суда Киева - от 18 сентября 2019 года. Суды полностью удовлетворили иск епископа Гедеона (в миру Юрий Харон) к управлению Миграционной службы в Волынской области. В нем священник просил восстановить его украинское гражданство, отмененное ГМС 21 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Суды решили, что ГМС не имела права отменять украинское гражданство Гедеона.

Решение Шестого апелляционного суда вступает в силу в день принятия. Но, как пояснили в суде, миграционная служба еще может его обжаловать.

  • Напомним, в феврале 2019 года в Борисполе задержали священника УПЦ (МП) Юрия Харона, который является антиукраинским пропагандистом и адептом "русского мира".
  • Позже стало известно, что викарий УПЦ (МП), настоятель Десятинного храма в Киеве епископ Гедеон (Юрий Харон) вылетел в США.
  • Харона лишили гражданства Украины из-за паспорта РФ и запретили въезд в Украину.
  • СБУ установила, что епископ обладает паспортами трех стран: РФ, Украина и США.
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