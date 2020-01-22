Епископу УПЦ МП Гедеону вернули украинское гражданство
22 января, 2020, 18:39
Суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Апелляционный суд в среду, 22 января, поддержал решение предыдущей инстанции - Окружного административного суда Киева - от 18 сентября 2019 года. Суды полностью удовлетворили иск епископа Гедеона (в миру Юрий Харон) к управлению Миграционной службы в Волынской области. В нем священник просил восстановить его украинское гражданство, отмененное ГМС 21 июня 2018 года", - говорится в сообщении.
Суды решили, что ГМС не имела права отменять украинское гражданство Гедеона.
Решение Шестого апелляционного суда вступает в силу в день принятия. Но, как пояснили в суде, миграционная служба еще может его обжаловать.
- Напомним, в феврале 2019 года в Борисполе задержали священника УПЦ (МП) Юрия Харона, который является антиукраинским пропагандистом и адептом "русского мира".
- Позже стало известно, что викарий УПЦ (МП), настоятель Десятинного храма в Киеве епископ Гедеон (Юрий Харон) вылетел в США.
- Харона лишили гражданства Украины из-за паспорта РФ и запретили въезд в Украину.
- СБУ установила, что епископ обладает паспортами трех стран: РФ, Украина и США.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-