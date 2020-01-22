Епископу УПЦ МП Гедеону вернули украинское гражданство

22 января, 2020, 18:39

Суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Апелляционный суд в среду, 22 января, поддержал решение предыдущей инстанции - Окружного административного суда Киева - от 18 сентября 2019 года. Суды полностью удовлетворили иск епископа Гедеона (в миру Юрий Харон) к управлению Миграционной службы в Волынской области. В нем священник просил восстановить его украинское гражданство, отмененное ГМС 21 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Суды решили, что ГМС не имела права отменять украинское гражданство Гедеона.

Решение Шестого апелляционного суда вступает в силу в день принятия. Но, как пояснили в суде, миграционная служба еще может его обжаловать.