Экс-уполномоченный по делам ЕСПЧ Бабин заявил о подозрении от НАБУ и САП в хищениях
22 января, 2020, 14:49
22 января правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека в 2015 году Борис Бабин заявил, что САП и НАБУ пыталось вручить ему подозрение по ст. 191 УК
Об этом экс-уполномоченный по делам ЕСПЧ и бывший представитель президента в АРК Борис Бабин сообщил в Facebook.
"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ", - заявил Бабин.
Экс-чиновник заявил, что его не удивляет дата вручения повестки, и он считает, что это политический заказ.
В Национальном антикоррупционном бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуре никак не комментировали заявление Бабина.
"Подозрение эту расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору", - заявил Бабин.
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