Экс-уполномоченный по делам ЕСПЧ Бабин заявил о подозрении от НАБУ и САП в хищениях

22 января, 2020, 14:49

22 января правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека в 2015 году Борис Бабин заявил, что САП и НАБУ пыталось вручить ему подозрение по ст. 191 УК

Об этом экс-уполномоченный по делам ЕСПЧ и бывший представитель президента в АРК Борис Бабин сообщил в Facebook.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК за мою деятельность на посту Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ", - заявил Бабин.

Экс-чиновник заявил, что его не удивляет дата вручения повестки, и он считает, что это политический заказ.

В Национальном антикоррупционном бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуре никак не комментировали заявление Бабина.

"Подозрение эту расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору", - заявил Бабин.