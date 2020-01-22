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Espreso.tvСпортЕгипетский клуб подписал контракт с 74-летним футболистом

Египетский клуб подписал контракт с 74-летним футболистом


фото: facebook
Египетский клуб "6 октября" подписал контракт с 74-летним футболистом Изом Элдином Бахдером

Об этом сообщает официальный facebook Египетской ассоциации футбола.

EFA (Египетская футбольная ассоциация) официально зарегистрировала трансфер Иза Элдина Бахдера в клуб "6 октября". Ассоциация и сам Балдер пригласили редакторов Книги рекордов Гиннесса понаблюдать за игрой футболиста в третьей лиге.

По информации BBC, Балдер не выступал ни за один клуб в своей карьере. Если он выйдет на поле, то станет самым старшим футболистом в истории.

Сейчас рекорд сейчас принадлежит Исааку Хаику, который в 73 года сыграл за клуб 4-го израильского дивизиона "Ирони Ор-Иегуда" в апреле 2019 года.

 

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