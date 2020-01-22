Египетский клуб подписал контракт с 74-летним футболистом
22 января, 2020, 19:49
Египетский клуб "6 октября" подписал контракт с 74-летним футболистом Изом Элдином Бахдером
Об этом сообщает официальный facebook Египетской ассоциации футбола.
EFA (Египетская футбольная ассоциация) официально зарегистрировала трансфер Иза Элдина Бахдера в клуб "6 октября". Ассоциация и сам Балдер пригласили редакторов Книги рекордов Гиннесса понаблюдать за игрой футболиста в третьей лиге.
По информации BBC, Балдер не выступал ни за один клуб в своей карьере. Если он выйдет на поле, то станет самым старшим футболистом в истории.
Сейчас рекорд сейчас принадлежит Исааку Хаику, который в 73 года сыграл за клуб 4-го израильского дивизиона "Ирони Ор-Иегуда" в апреле 2019 года.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-