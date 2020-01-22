Джокович рассказал, кем бы стал, если бы не теннис

22 января, 2020, 18:48

Знаменитый теннисист Новак Джокович считает, что мог бы попробовать себя в роли лыжника

Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.

"Хороший вопрос. Наверное, все равно занимался бы спортом, потому что я из спортивной семьи. Я вырос в горах, ранее много катался на лыжах. Мой отец был профессиональным лыжником. Большая часть семьи была профессиональными лыжниками. Так что, наверное, я бы сейчас был на склонах в Европе", - рассказал спортсмен

В первом раунде Australian Open-2020 серб одолел немца Яна Леннарда Штруффа, это 900 победа Джоковича в его карьере.