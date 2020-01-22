Джефф Безос вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира
22 января, 2020, 10:30
Основатель компании Amazon Джефф Безос вернул себе первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes
Согласно рейтингу , состояние Безоса сейчас составляют около $ 117 млрд.
На второе место переместился президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. По данным журнала, его состояние оценивается в $ 112. млрд
Третье место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($ 110 млрд), четвертое - Уоррен Баффет ($ 90 млрд), пятое - основатель Facebook Марк Цукерберг ($ 81 млрд).
- Напомним, недавно директор компании Louis Vuitton Беранар Арно отобрал у владельца Amazon Джефф Безос лидерство в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.
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