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Espreso.tvОбществоДжефф Безос вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира

Джефф Безос вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира


фото: reuters
Основатель компании Amazon Джефф Безос вернул себе первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes

Согласно рейтингу , состояние Безоса сейчас составляют около $ 117 млрд.

На второе место переместился президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. По данным журнала, его состояние оценивается в $ 112. млрд

Третье место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($ 110 млрд), четвертое - Уоррен Баффет ($ 90 млрд), пятое - основатель Facebook Марк Цукерберг ($ 81 млрд).

 

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