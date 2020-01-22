Двое самых молодых премьеров мира: Гончарук встретился с финской коллегой в Давосе

22 января, 2020, 16:29

Первая встреча в рамках рабочего визита главы правительства Алексея Гончарука в Давос состоялась с премьер-министром Финляндии Санной Марин

Об этом написал Алексей Гончарук в Telegram.

Он призвал Финляндию инвестировать в Украину.

"Мы ценим поддержку Финляндии во внедрении энергоэффективных решений в Украине. Финско-украинский трастовый Фонд стимулирует сотрудничество двух стран в этом направлении", - написал он.

Премьеры также обсудили усиление сотрудничества и в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине.

Гончарук поблагодарил Финляндию за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за неизменную позицию в отношении санкций, наложенных на РФ из-за вооруженной агрессии против Украины.