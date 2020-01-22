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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: 4 обстрела, один военный погиб

День в зоне ООС: 4 обстрела, один военный погиб

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Два обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.

Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

 

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